Le PSG laisse tomber un transfert à 47M€

Jean de Teyssière

Le Paris Saint-Germain a déjà commencé à s'activer sur le marché des transferts qui ouvre officiellement ses portes en France ce samedi. Pour le moment, le PSG devrait officialiser les venues de Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte. Mais une rumeur laissait entendre que Luis Campos et les dirigeants parisiens seraient intéressés par la venue du défenseur sud-coréen de Naples, Kim Min-jae. Mais cette piste a été vraisemblablement abandonnée par le PSG

Avec le départ de Sergio Ramos, le PSG a perdu un défenseur de talent et il faudra le remplacer. Milan Skriniar arrive, mais ses problèmes récurrents au dos n'inspirent pas une totale confiance. La piste menant à Kim Min-jae, estimée à 47M€, pouvait être intéressante mais elle semble abandonnée.

Manchester United et le PSG veulent Kim Min-jae

Dans le contrat de Kim Min-jae, il était stipulé que pour les clubs européens non italiens, durant les deux premières semaines de juillet, sa clause libératoire était abaissée à 47M€. Au-delà de cette date butoir, le SSC Naples se montrera très gourmand, au point de demander une somme largement supérieure à 50M€. Mais cette clause à 47M€ intéresse de nombreux clubs, surtout avec les performances du Sud-Coréen cette saison. Ainsi, Manchester United et le PSG sont les clubs qui se montraient jusqu'ici les plus intéressés.

Traumatisé, le PSG prend une grande décision sur le mercato https://t.co/5cywoFcc41 pic.twitter.com/3tgPoLmLDh — le10sport (@le10sport) June 10, 2023

Kim et le PSG, c'est non