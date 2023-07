Le PSG lâche 45M€, il dit tout sur son transfert

Thibault Morlain

Depuis l’ouverture du marché des transferts, le PSG n’a clairement pas chômé. En effet, le club de la capitale a enchainé les recrues suite à l’arrivée de Luis Enrique. On a notamment pu voir Lucas Hernandez être recruté au Bayern Munich, moyennant un chèque d’environ 45M€. L’international français a donc posé ses valises et voilà qu’il s’est livré sur son transfert à Paris.

En plus de Milan Skriniar, le PSG voulait un autre renfort en défense et c’est Lucas Hernandez qui est arrivé du Bayern Munich. Rapidement, l’international français a été désigné comme la priorité et un accord a pu être trouvé avec les Bavarois à hauteur d’un transfert à 45M€. Lucas Hernandez va donc découvrir la Ligue 1 pour la première fois avec le PSG et à l’occasion d’un entretien pour L’Equipe , le néo-Parisien a réagi à son transfert, se livrant sur les coulisses.

« Je n’ai pas hésité »

« Une évidence pour moi de signer au PSG après le Bayern Munich ? Oui, même si j'avais la possibilité de continuer au Bayern. L'intérêt du PSG, son ambition et le projet que la direction souhaite mettre en place dans le futur m'ont convaincu. J'en ai parlé à mes proches, je suis moi aussi très ambitieux donc je vais essayer d'entrer dans l'histoire du club. Pas de devenir une légende mais de tout faire pour tout gagner avec Paris. C'est ce qui m'a motivé. (…) Si j’ai hésité à venir à cause des problèmes en Ligue des Champions ? Non. Il y a deux ans, le PSG nous avait éliminés avec le Bayern. Je n'ai pas hésité : au contraire, ça m'a donné plus envie de relever ce challenge et de montrer que Paris peut faire mieux », a d’abord expliqué Lucas Hernandez.

« J'ai envie de créer l'histoire au PSG en réalisant ce qu'il n'a jamais fait »