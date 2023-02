Le PSG l'a poussé vers la sortie, il cartonne à l'étranger

Axel Cornic

Après un an et demi dans une situation assez précaire, Keylor Navas a quitté le Paris Saint-Germain. L’ancien du Real Madrid, définitivement barré par Gianluigi Donnarumma depuis le début de la saison, a rebondi à Nottingham Forrest lors du dernier mercato hivernal et il semble déjà faire son effet en Premier League. En tout cas, Pep Guardiola est sous le charme...

Après une excellente carrière au Real Madrid, avec notamment trois Ligues des Champions, Keylor Navas a rencontré quelques problèmes au PSG. Titulaire indiscutable il a vu Gianluigi Donnarumma débarquer et lui piquer la place, ce qui a finalement entrainé un départ que beaucoup estimaient inévitable.

Direction la Premier League pour Navas

Après avoir été très proche du Napoli l’été dernier, Navas a finalement rejoint Nottingham Forrest au mois de janvier. A 36 ans, il connait ainsi un tout nouveau championnat après LaLiga avec le Real Madrid et la Ligue 1 avec le PSG. Et ça lui réussit bien pour le moment !

Guardiola est déjà fan