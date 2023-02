Le PSG invite Zidane, la folle révélation

Thibault Morlain

Cela fait maintenant quelques jours que ça s'emballe à propos d'une arrivée de Zinedine Zidane comme entraîneur du PSG à la place de Christophe Galtier. Les rumeurs se multiplient à propos de l'ancien du Real Madrid et voilà que ce mercredi, Thibaut Vézirian a fait une confidence sur une visite de Zidane du côté de Poissy.

Parti du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane cherche à revenir sur un banc de touche. Cela ne sera malheureusement pas celui de l'équipe de France, où Didier Deschamps a prolongé. Et si le PSG réussissait enfin à convaincre Zizou ? L'été dernier, il avait dit non au Qatar, mais voilà que du côté de Doha, on n'aurait pas oublié Zidane, qui pourrait prochainement venir remplacer Christophe Galtier comme entraîneur du PSG.

Le PSG a trouvé son plan B après Zidane https://t.co/fKLMuB795X pic.twitter.com/NPSzMEoZme — le10sport (@le10sport) February 22, 2023

Zidane aperçu dans le centre de Poissy ?

Et voilà que Zinedine Zidane aurait dernièrement été aperçu dans les futures installations du PSG du côté de Poissy. En effet, sur Twtich, Thibaud Vézirian a expliqué : « Il a été aperçu à Paris, très fréquemment. Sa vie est entre Paris et Madrid. Il aurait été aperçu selon certaines sources, dans le centre de Poissy ». Le journaliste a toutefois nuancé à propos de cette visite de Zizou dans les installations parisiennes: « Mais tous les grands managers, entraîneurs, directeur sportifs sont invités à venir visiter car c'est le futur pour le sport ».

« Rien de fait entre Zidane et le PSG »