Le PSG imite le RC Lens pour Mbappé

Jean de Teyssière

Le PSG s'est enfin entendu avec Kylian Mbappé. Alors que la situation semblait être totalement dans une impasse, une discussion aurait eu lieu entre Mbappé et le PSG avant le match face à Lorient, samedi (0-0). Une rencontre qui a débouché sur la fin du loft pour Mbappé, et son retour dans l'équipe première.

L'avenir de Kylian Mbappé semble s'éclaircir depuis ce dimanche. Le Bondynois a été réintégré au groupe de Luis Enrique et ne fait donc plus partie du loft. Une situation qui s'est débloquée après une discussion avec Nasser al-Khelaïfi, qui aurait duré un peu plus de dix minutes avant de déboucher sur un accord oral d'une prolongation, assortie d'un départ en juin 2024. Mbappé fera donc parti du groupe pour affronter Toulouse ce week-end.

Mbappé parti pour rester au PSG

D'après AS , la discussion entre le PSG et Mbappé s'est rapidement débloquée, alors qu'elle semblait être dans une impasse. Finalement tout semble être rentré dans l'ordre et Nasser al-Khelaïfi aurait été vu très souriant en arrivant au Campus PSG, prenant même le temps de signer des autographes. Le président du PSG semble avoir réussi à sortir d'une belle impasse et se serait servi du modèle du RC Lens pour tenter de convaincre Mbappé de rester.

PSG : Un échec révélé pour le transfert de Neymar ? https://t.co/tESmKF4VHw pic.twitter.com/GPkhuzM9NN — le10sport (@le10sport) August 14, 2023

Le RC Lens a fait pareil avec Fofana