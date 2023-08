Transferts : Le rêve de Neymar se brise, le coupable est désigné

Alexis Brunet

C'est peut-être le transfert de l'été. Après sept ans au PSG, Neymar devrait rejoindre le club d'Al-Hilal en Arabie saoudite, à moins d'un énorme retournement de situation. Le rêve du Brésilien était de revenir au FC Barcelone, mais à cause de Xavi cela n'a pas été possible. L'entraîneur du Barça ne voulait pas du Parisien, et l'attaquant ne voulait pas de l'Espagnol comme coach.

Le PSG vit un été particulièrement agité. Tout d'abord, le club de la capitale a réussi à mettre la main sur de nombreux joueurs. Ils sont neuf au total à avoir rejoint Paris lors de ce mercato estival. Le champion de France a notamment recruté Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé pour son attaque, mais aussi Milan Skriniar et Lucas Hernandez en défense centrale. Des recrues de qualité, mais cela ne s'arrête pas là.

Mbappé est de retour

En plus d'avoir réussi un mercato de qualité pour le moment, le PSG a vu Kylian Mbappé revenir avec le groupe principal. L'espoir de voir le Français prolonger à Paris est même revenu. Il devrait d'ailleurs être dans le groupe parisien pour le déplacement à Toulouse, pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1.

Xavi a empêché Neymar de revenir au Barça

De son côté, Neymar devrait quitter le PSG cet été. Après sept années en France, le Brésilien devrait rejoindre le club d'Al-Hilal. L'attaquant a donc cédé , comme beaucoup, aux millions proposés par l'Arabie saoudite, mais cela n'était pas sa première option. Le rêve de l'ancien joueur de Santos était de revenir au FC Barcelone. D'après les informations du journaliste Fabrizio Romano, si cela n'a pas été possible, c'est à cause de Xavi. L'entraîneur du Barça ne voulait pas de Neymar, bien que ses dirigeants aient essayé de le faire changer d'avis. Le Parisien lui aussi ne voulait pas revenir au sein du club espagnol si l'ancien milieu de terrain en était toujours le coach.