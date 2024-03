Le PSG frappe un grand coup en Europe !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Deuxième de sa poule, le PSG est parvenu à se hisser jusqu’en quart de finale de la Ligue des champions après sa victoire sur la Real Sociedad. Une belle performance de la part du club de la capitale, qui est le seul cette saison à en avoir fait autant dans la compétition, l’Inter et le PSV Eindhoven étant désormais éliminés.

On connaît désormais les huit qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Ce mercredi, l’Atlético de Madrid a décroché son billet en venant à bout de l’Inter (2-1 a.p 3 t.a.b à 2) à domicile, tandis que le Borussia Dortmund s'est imposé dans le même temps à domicile contre le PSV Eindhoven (2-0). Les deux clubs rejoignent ainsi Arsenal, le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester City, le Bayern Munich et le PSG, qui peut déjà se targuer d’un petit exploit européen.

PSG : Un transfert à 87M€ révélé pour l’après-Mbappé ? https://t.co/25wWWZgXB2 pic.twitter.com/EFMHem1brr — le10sport (@le10sport) March 14, 2024

Le PSG est le seul deuxième de poule qualifié

Après les éliminations du FC Porto, Naples, de l’Inter et du PSV Eindhoven cette semaine, tous les deuxièmes de groupe ont pris la porte en Ligue des champions, à l’exception du PSG, dauphin du Borussia Dortmund au terme d’une campagne délicate marquée par deux défaites contre Newcastle et l’AC Milan.

« Je n’ai pas de préférence sur le tirage »