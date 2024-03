Mercato - OM : Voici le grand favori pour remplacer Gasset ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme le dit très justement Jean-Louis Gasset, il ne s'est engagé avec l'OM que pour 100 jours. A moins d'un changement de position dans les prochains mois, le technicien devrait laisser sa place à l'issue de cette saison. Christophe Galtier et Paulo Fonseca figurent parmi les favoris, mais l'actuel coach du LOSC part avec un léger avantage. Explications.

Invaincu, Jean-Louis Gasset ne s'enflamme pas. Il sait que la situation est fragile à l'OM et la moindre défaite pourrait, de nouveau, enrayer la machine. Le technicien ne se projette pas non plus sur la saison prochaine. Malgré des résultats satisfaisants, Gasset n'envisagerait pas de signer un nouveau bail selon les informations de L'Equipe.

Un duel se profile

Selon le quotidien sportif, deux profils sont étudiés en interne pour le remplacer; Le premier est celui de Christophe Galtier, actuel coach d'Al-Duhail au Qatar. L'autre concerne Paulo Fonseca. Un profil très apprécié de Pablo Longoria.

Avantage Fonseca ?

Il semble que Fonseca parte avec un léger avantage. Car comme l'a annoncé le 10Sport.com, il envisage de quitter le LOSC en fin de saison. Aussi, le passé parisien de Galtier pourrait lui causer quelques soucis, même si le technicien a vu le joueur dans la cité phocéenne;