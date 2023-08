Le PSG fait le ménage, catastrophe en vue ?

La rédaction

Si le PSG n'en a pas encore terminé avec son recrutement, le club de la capitale veut également boucler quelques départs d'ici la fin du mercato. La formation parisienne souhaite notamment se séparer de Julian Draxler et Georginio Wijnaldum. Cependant, les prétendants ne se bousculent pas vraiment pour les deux joueurs parisiens.

La fin du mercato promet d’être mouvementée au PSG. En plus des dossiers Bradley Barcola et Randal Kolo Muani, le club de la capitale veut également se débarrasser de plusieurs joueurs. Après Mauro Icardi, Abdou Diallo, Renato Sanches ou encore Leandro Paredes, la direction parisienne veut continuer de vider son loft de tous les indésirables qui sont encore présents.

Le PSG veut vider son loft

Dans cette optique, Colin Dagba, Timothée Pembélé, Georginio Wijnaldum et Julian Draxler sont invités à se trouver un nouveau club. Le premier devrait prendre la direction de l’AJ Auxerre, le deuxième dispose de quelques prétendants sur le mercato. Mais les cas du Néerlandais et de l’Allemand sont plus compliqués à gérer. Annoncé en Turquie ou en Premier League, Julian Draxler est toujours un joueur du PSG à quelques heures de la fermeture du marché des transferts. Les prétendants ne se bousculent pas vraiment non plus pour Georginio Wijnaldum, prêté à l’AS Roma la saison passée. Les deux joueurs pourraient ainsi être amenés à rester au PSG cet été.

Draxler et Wijnaldum partis pour rester ?