Le PSG fait capoter un transfert pour 5M€

Thibault Morlain

Revenu de son prêt à la Juventus, Leandro Paredes a intégré le loft des joueurs indésirables au PSG. L'Argentin est donc prié d'aller voir ailleurs durant ce mercato estival. Cela ne sera pas possible avec la Lazio. En effet, le transfert de Paredes vers le club romain a capoté et le PSG ne serait pas étranger à cela. Explications.

Leandro Paredes ne rejoindra pas la Lazio cet été. Et ce n'est autre que Claudio Lotito, président romain, qui l'a annoncé : « Paredes, Lo Celso, Cuadrado, Bonucci voulaient tous venir, mais nous avons dit non ». Ancien de l'AS Rome, Paredes ne fera donc pas son retour dans la capitale romaine et des explications ont été apportées concernant ce transfert avorté du joueur du PSG.

Le PSG réclame 5M€

Pourquoi est-ce tombé à l'eau entre la Lazio, le PSG et Leandro Paredes ? Selon les informations de Goal , le club italien espérait que l'Argentin soit libéré de son contrat pour le récupérer gratuitement. Un scénario auquel ne pense pas le PSG, qui table sur un transfert à 5M€. Devant ces divergences, les discussions pour le transfert de Paredes ont donc été rompues.

Un accord Paredes-Galatasaray ?

Toujours au PSG, Leandro Paredes doit donc retrouver un point de chute. Le champion du monde 2022 disposerait déjà d'un accord avec Galatasaray, mais voilà qu'il souhaiterait étudier d'autres pistes en Europe avant de donner son feu vert pour un départ vers Istanbul.