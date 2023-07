Mbappé : Il sort du silence pour cette folle opération avec le PSG

Thibault Morlain

Ces dernières heures, des bombes ont été lâchées concernant un possible transfert de Kylian Mbappé. Outre la folie financière prévue par l'Arabie Saoudite, il a notamment été question d'un intérêt du FC Barcelone, qui pourrait envisager une opération avec le club de la capitale. Des rumeurs sur Mbappé qui n'ont pas manqué d'interpeller... le club catalan en personne.

Kylian Mbappé ne voulant pas prolonger, le PSG est donc passé aux choses sérieuses pour s'en séparer. Désormais indésirable, le Français verrait de nombreuses équipes venir à lui pour lui tendre la main. C'est ainsi que L'Equipe a notamment fait part d'un intérêt du FC Barcelone pour Mbappé.

Incroyable, le PSG accepte un transfert légendaire pour Mbappé ! https://t.co/sPtoRVt2Mx pic.twitter.com/QDfGAuPm0i — le10sport (@le10sport) July 24, 2023

Barcelone s'attaque à Mbappé

Selon le quotidien sportif, un rendez-vous téléphonique serait prévu pour ce lundi entre le PSG et le FC Barcelone. Les deux clubs auraient prévu de discuter de Kylian Mbappé et les Blaugrana aimeraient notamment savoir si une opération peut être possible alors qu'ils veulent mettre plusieurs joueurs dans la balance en échange de Mbappé.

« C'est une blague ? »