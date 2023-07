L’Arabie saoudite se joint à la fête, la décision à 180M€ de Mbappé

Thomas Bourseau

Poussé vers la sortie par le PSG qui disposerait d’une offre en or pour Kylian Mbappé, le Français refuserait l’approche saoudienne pour 180M€ et une arrivée libre au Real Madrid dans un an.

Kylian Mbappé a fait l’objet d’une offre légendaire qui ferait de lui le joueur le mieux payé de l’histoire du football, mais aussi le plus cher de l’histoire du ballon rond par la même occasion. D’après les informations de CBS Sports , Al-Hilal est prêt à dégainer une offre de 300M€ au PSG pour Mbappé, soit 78M€ de plus que ce que le PSG avait déboursé en 2017 pour arracher Neymar au FC Barcelone. Mais ce n’est pas tout, le club saoudien proposerait un package salarial de 700M€ pour la saison à venir avant qu’il puisse, si tel était son souhait, rejoindre le Real Madrid.

Al-Hilal a dégainé, le PSG jubile

Néanmoins, il semblerait que le PSG ne puisse pas compter sur une telle possibilité. En effet, selon The Associated Press en collaboration avec ESPN , le PSG aurait confirmé l’existence de l’offre saoudienne à Kylian Mbappé et aurait même autorisé Al-Hilal à discuter d’une telle éventualité avec Mbappé. Néanmoins, il est spécifié que Mbappé n’est pas intéressé par un départ en Arabie saoudite.

Mbappé a tranché, ce sera le Real Madrid dans un an avec 180M€ à la clé