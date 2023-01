Le PSG face à un dilemme dans la dernière ligne droite du mercato

Axel Cornic

Le mercato hivernal se termine dans seulement quelques heures et le Paris Saint-Germain prépare du très lourd. Luis Campos travaille en effet sur deux gros dossiers actuellement, avec Milan Skriniar de l’Inter, mais également Hakim Ziyech de Chelsea. Le premier a récemment annoncé qu’il ne prolongera pas son contrat, tandis que le second ne semble définitivement plus avoir de place dans son club.

Jusque-là assez calme, le PSG a l’intention de se déchainer en cette fin de mercato hivernal. Non pas un, mais deux très gros coups seraient actuellement en préparation, puisque Luis Campos souhaiterait offrir un défenseur et un ailier droit à Christophe Galtier.

Skriniar et Ziyech, les rêves du PSG

Le premier est bien sûr Milan Skriniar, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com. Son départ est devenu inévitable depuis qu’il a annoncé ne pas vouloir prolonger à l’Inter et le PSG aimerait boucler un transfert dès ce mois de janvier. Le second est Hakim Ziyech, qui souhaiterait quitter Chelsea pour poser ses valises au PSG.

Il n’y en aura qu’un