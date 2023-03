Le PSG est éliminé, le clan Messi passe à l’action

Thomas Bourseau

Lionel Messi pourrait ne pas figurer dans l’effectif du PSG la saison prochaine pour des raisons contractuelles. De quoi donner des idées à la fédération saoudienne. Le père de Messi est même passé à l’action.

Une fois n’est pas coutume, le PSG est sorti par le petite porte de la Ligue des champions comme ce fut le cas au même stade de la compétition la saison passée. Dès les 1/8èmes de finale, le PSG a pris la porte et pourrait opérer à nouveau de nombreux changements au sein de l’effectif afin de repartir sur de nouvelles bases.

Le PSG discute avec le clan Messi

Et cela commencerait notamment par une prise de décision pour Lionel Messi dont le contrat arrivera à expiration en juin prochain et pour qui il y a discussions en coulisse selon les informations datant du 18 février du 10sport.com. Après Cristiano Ronaldo, la fédération saoudienne de football lorgnerait Lionel Messi et aimerait le placer à Al-Hilal.

Le père de Messi réclame un package XXL et s’est rendu en Arabie saoudite