Le PSG est dépassé, Messi prépare un sale coup

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Le 30 juin prochain, Lionel Messi arrivera au terme de son contrat avec le PSG. Même s’il a une option pour prolonger d’un an et que le club de la capitale souhaite le conserver, le FC Barcelone insiste et veut le rapatrier. Xavi discute régulièrement avec lui, le Barça a d’ailleurs confirmé les contacts avec le clan Messi.

Que va faire Lionel Messi le 30 juin prochain ? Loin d’être à son meilleur niveau depuis plusieurs semaines, l’international argentin arrive en fin de contrat avec le PSG, une situation préoccupante pour les deux parties. Comme l’a révélé le10sport.com, le club de la capitale n’a pas changé de cap et envisage de garder Lionel Messi. Mais le PSG ne sera pas seul sur ce dossier puisque le champion du monde argentin attise toujours autant les convoitises.

Le FC Barcelone veut faire revenir Messi

Surtout le FC Barcelone qui souhaite rapatrier Lionel Messi. D’après les informations de Florent Torchut, journaliste pour le journal L’Équipe , Xavi échangerait régulièrement avec Lionel Messi. Le club confirme des contacts et continue de chercher une solution pour faire revenir l’attaquant du PSG, parti il y a deux ans. Rafa Yuste a d’ailleurs allumé la mèche ce vendredi.

«La nausée» : Le PSG veut ses stars, il est dégouté https://t.co/RcpmiqmLRZ pic.twitter.com/iSik6jXSKG — le10sport (@le10sport) April 1, 2023

«J'aimerais qu'il revienne»