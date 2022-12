Le PSG en grand danger sur le mercato

Arnaud De Kanel

Luis Campos n'a toujours pas digéré l'échec dans le dossier Milan Skriniar. Sa volonté est intangible, il souhaite toujours recruter un défenseur central. Le10sport.com vous a révélé en exclusivité l'intérêt du PSG pour Antonio Silva que Campos avait tenté de recruter cet été. Mais voilà qu'un cador anglais pourrait mettre en difficulté le PSG...

Le début de saison a montré les limites de l'effectif parisien dans le secteur défensif et ça ne devrait pas s'arranger après le Mondial. En effet, on ne sait pas dans quel état reviendra Marquinhos, complètement sonné après l'élimination du Brésil. Sergio Ramos n'est plus celui que l'on a connu au Real Madrid et Presnel Kimpembe reste fragile physiquement, lui qui a du déclarer forfait pour la Coupe du monde. Après avoir échoué dans le dossier Milan Skriniar, le PSG pense au Portugais Antonio Silva, mais ça ne sera pas simple.

Mercato - PSG : Un bras de fer colossal pour oublier Skriniar ? https://t.co/TEJq38Nez3 pic.twitter.com/jpgZzmDczM — le10sport (@le10sport) December 15, 2022

Le PSG veut Antonio Silva

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a tenté de recruter Antonio Silva cet été, en vain. Impressionné par les performances du défenseur lors de la double confrontation en Champions League entre le Benfica et le PSG, Luis Campos garde contact avec son entourage afin de revenir à la charge dans les prochains mois. Le club lisboète aurait déjà fixé son prix.

Ce sera 100M€

Antonio Silva dispose d'une clause libératoire fixée à 100M€. A Bola rapporte que Benfica ne souhaiterait pas faciliter la tâche aux prétendants et réclamerait la même somme. Si le PSG pourrait être refroidi, cela ne semble pas être ne cas d'un géant anglais.

Liverpool entre dans la danse