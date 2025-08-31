Le PSG économise un gros chèque : Grosse annonce sur la fin du mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps annoncé dans le viseur du PSG ces dernières semaines, Maghnes Akliouche semble finalement parti pour rester à l'AS Monaco. Le jeune milieu offensif de 23 ans, fraîchement appelé par Didier Deschamps, a indiqué qu'il serait heureux de continuer l'aventure sur le Rocher cette saison. Et le PSG va donc économiser un chèque de l'ordre de 70M€, le montant réclamé par l'ASM dans ce dossier.

C'est un fait, le PSG a été relativement raisonnable depuis le début du mercato estival avec seulement trois nouvelles recrues : Renato Marin (libre), Lucas Chevalier (40M€ hors bonus) et Ilya Zabarnyi (63M€ hors bonus). Pas de nouveau renfort en attaque donc pour le club de la capitale, qui semblait pourtant très attiré par le profil de Maghnes Akliouche (23 ans) pour lequel l'AS Monaco réclamait un chèque de 70M€. Mais ce feuilleton ne semble plus forcément à l'ordre du jour pour le PSG.

Akliouche et le PSG, c'est terminé ? Interrogé en conférence de presse, Akliouche a indiqué qu'il resterait certainement sur le Rocher cette saison : « On sait que dans le football tout peut arriver et tout va très vite, mais je me sens bien ici, à Monaco. Si j’ai été sélectionné, c’est parce que derrière, il y a le travail du staff, du coach, c’est grâce à eux que j’ai pu être convoqué. Pour le mercato, on verra bien. On ne sait jamais jusqu’au bout. On ne peut pas tout savoir. Il reste trois jours (…) On n’a jamais aucune certitude nulle part. Ici, à Monaco, j’ai mes repères. Ce serait avec plaisir que je resterais ici », confie celui qui vient d'être appelé par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l'équipe de France.