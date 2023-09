Le PSG déjà prêt à lâcher une star au mercato ?

Thibault Morlain

Cet été, le PSG a sorti le chéquier pour remodeler son effectif. Le club de la capitale a notamment dépensé 50M€ pour recruter Ousmane Dembélé. Le Français a alors quitté le FC Barcelone, où il avait pourtant la confiance de Xavi. 7 ans après son départ de Rennes, Dembélé retrouve la Ligue 1, mais cela pourrait être bref puisque selon les derniers échos en provenance d’Angleterre, un départ pourrait déjà intervenir en janvier.

Recruter un ailier droit était une priorité pour le PSG cet été et finalement, c’est Ousmane Dembélé qui est venu. Acheté pour 50M€, le Français a par ailleurs récupéré le numéro 10 laissé par Neymar. Très attendu, Dembélé a déjà montré à quel point il pouvait être dangereux avec ses dribbles et ses accélérations. Mais voilà que ça pêche dans le dernier geste pour l’ancien du FC Barcelone. De quoi en agacer plus d’un. Et si cela amenait Ousmane Dembélé à s’en aller quelques mois seulement après son arrivée ?

Un avenir en Angleterre ?

Alors que le marché des transfert rouvrira ses portes en janvier, Ousmane Dembélé pourrait quitter le PSG à cette date. En effet, selon les informations du Daily Mirror , le club de la capitale pourrait ne pas s’opposer à un départ de l’international français cet hiver sous la forme d’un départ. Il faudra toutefois pour cela que Luis Enrique donne son feu vert. En attendant, Dembélé aurait déjà plusieurs prétendants en Premier League. Arsenal, Tottenham et West Ham seraient intéressés à l’idée de récupérer le joueur du PSG.

