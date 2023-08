Le PSG dégaine une offre surprise pour un buteur ?

Pierrick Levallet

Si le PSG tient déjà son buteur avec Gonçalo Ramos, le club de la capitale serait encore sur les traces d'Harry Kane. En fin de contrat en juin 2024, le buteur de Tottenham est également dans le viseur du Bayern Munich. Mais le club bavarois se serait fait devancer par une offre surprise, dont le PSG pourrait possiblement être l'auteur.

Malgré l’arrivée de Gonçalo Ramos, le PSG continue de suivre les situations d’autres buteurs de près. Si Nasser Al-Khelaïfi continue de pousser pour le transfert de Randal Kolo Muani, le club de la capitale lorgnerait encore sur Harry Kane. Le contrat de l’Anglais expire en juin 2024 et il pourrait bien quitter Tottenham cet été.

PSG : Cette star fixe une deadline pour son transfert https://t.co/qqCUl3aOhy pic.twitter.com/SuN5YrO3mN — le10sport (@le10sport) August 9, 2023

Le Bayern Munich pousse pour Harry Kane

Le Bayern Munich en pincerait également pour le buteur de 29 ans et ferait tout son possible pour l’attirer en Bundesliga. Le club bavarois est revenu plusieurs fois à la charge, malgré les réponses négatives des Spurs . Par ailleurs, la formation allemande pourrait bien se faire devancer dans ce dossier.

Une offre inattendue est dégainée