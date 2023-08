PSG : Cette star fixe une deadline pour son transfert

Pierrick Levallet

Si Gonçalo Ramos est arrivé au PSG, le club de la capitale continuerait malgré tout de s'intéresser à d'autres attaquants sur le mercato. Le club de la capitale suivrait notamment la situation de Harry Kane de très près. Le Bayern Munich serait également sur le coup. Le buteur de 29 ans, lui, aurait fixé une deadline pour son transfert.

Malgré l’arrivée de Gonçalo Ramos, le PSG serait toujours à la recherche d’un buteur cet été. Dans cette optique, la direction parisienne multiplie les pistes sur le marché des transferts. Nasser Al-Khelaïfi continue de travailler sur le dossier Randal Kolo Muani. Mais d’autres noms sont également évoqués, dont celui de Harry Kane. En fin de contrat en juin 2024, l’international anglais n’est pas opposé à un départ de Tottenham.

Ça va négocier pour le transfert d'un buteur du PSG https://t.co/nvjNn8SEaG pic.twitter.com/ieI1LmWEve — le10sport (@le10sport) August 9, 2023

Le PSG et le Bayern se battent pour Harry Kane

Néanmoins, il faut convaincre les Spurs , qui en réclament au moins 100M€. De plus, le PSG ne serait pas seul sur cette affaire. Le Bayern Munich a Harry Kane dans son viseur depuis un certain temps maintenant. Cherchant un successeur de Sadio Mané, et surtout de Robert Lewandowski, le club bavarois aurait flashé sur la star de Tottenham. D’ailleurs, le pensionnaire de la Bundesliga préparerait une nouvelle offre. De son côté, Harry Kane aurait fixé une deadline pour son transfert.

Une réponse attendue «d'ici la fin de la semaine»