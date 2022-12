Le PSG change totalement ses plans sur le mercato

Arnaud De Kanel

Durant le mercato estival, Luis Campos s'était engagé dans un bras de fer monumental avec l'Inter Milan pour tenter de recruter Milan Skriniar. Face au refus catégorique du club lombard, il avait anticipé beaucoup trop tard, recrutant personne à ce poste crucial. Il compte bien se rattraper et il a activé trois autres pistes pour oublier le Slovaque.

« Si je vais investir cet hiver sur le marché des transferts ? On verra, mais je ne pense pas. Nous n'avons besoin de personne. On doit garder la même équipe. Je pense qu'on a trouvé un esprit collectif et qu'on est bien. Si Christophe Galtier et Luis Campos souhaitent recruter un défenseur ? Ils n'ont rien demandé, parce qu'ils comprennent. On discute tous ensemble » a confié Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, à l’occasion d’un entretien accordé à L’Équipe . Et pourtant, la donne est bien différente d'après les dernières rumeurs. En effet, le PSG songerait toujours à se renforcer dans le secteur défensif afin de dire adieu au dossier Milan Skriniar qui est mal embarqué.

Le dossier Skriniar toujours aussi indécis

Comme le10sport vous l'a révélé en exclusivité, le PSG pense toujours à Milan Skriniar et pourrait retenter sa chance cet hiver. Néanmoins, le joueur slovaque pourrait prolonger avec l'Inter Milan, ce qui mettrait fin à cette hypothèse. Dernièrement, Calciomercato.it évoquait qu'un dénouement serait espéré avant Noel côté italien. S'il peut encore y croire, Luis Campos se prépare tout de même à un nouvel échec et a anticipé le coup.

Campos revoit ses plans