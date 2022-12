Mercato : Il lâche ses vérités après son départ retentissant du RC Lens

Thibault Morlain

Si le RC Lens en est là où il est aujourd’hui, c’est aussi grâce à Florent Ghisolfi. Ex-directeur sportif des Sang et Or, il a bâti le projet lensois et c’est une véritable réussite. Mais voilà qu’il a voulu relever un nouveau défi. Il y a quelques semaines, Ghisolfi a fait le choix de rejoindre le projet de l’OGC Nice. Un départ qui a fait énormément parler et sur lequel est revenu le principal intéressé.

Alors que Franck Haise réussit à mener le RC Lens vers les sommets, il a également pu compter sur Florent Ghisolfi. Ancien directeur sportif, il a fait les bons choix sur le mercato pour offrir une équipe de qualité à l’entraîneur des Sang et Or. Mais voilà que ce projet va désormais continuer sans lui. En effet, Ghisolfi a cédé aux sirènes d’INEOS, rejoignant l’OGC Nice. A l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe , il s’est alors expliqué sur son choix de quitter le RC Lens.

Mercato : Le RC Lens provoque un premier transfert… à l’ASSE ! https://t.co/8NKovs2D2I pic.twitter.com/65hi8Z9JEw — le10sport (@le10sport) December 9, 2022

« J'ai estimé que c'était le bon moment pour prendre un virage vers un projet différent »

« Quand j'ai reçu l'intérêt de l'OGC Nice, impulsé par Dave Brailsford, Fabrice Bocquet et le président (Jean-Pierre) Rivère, je me suis posé les premières questions. J'agis de manière instinctive et mon premier ressenti a été positif. Ensuite, il a fallu réécouter le projet. J'arrivais au bout d'un cycle de trois ans à Lens. On a fait des grandes choses, on a été au-delà de nos espérances et j'ai décidé de partir à Nice. C'est une décision difficile, je savais ce que je perdais à Lens, où j'ai participé à la construction du projet. J'ai estimé que c'était le bon moment pour prendre un virage vers un projet différent mais tout aussi ambitieux. C'est un choix professionnel et un choix de vie dans lequel je suis aligné. Il a été fait dans le bon timing. Pour un directeur sportif, changer de club après le mercato, c'est le moins pire des moments. J'ai fait du mieux possible à Lens, en mouillant le maillot jusqu'au bout », a tout d’abord expliqué Florent Ghisolfi.

« J'ai reçu 100 % de témoignages positifs des gens du club »