Le PSG boucle un transfert, les regrets sont déjà grands

Inconnu en France avant son arrivée au PSG cet été, Arnau Tenas s'est fait un nom au FC Barcelone. Formé en Catalogne, le portier espagnol a été longtemps perçu comme le futur du club blaugrana. Mais faute d'accord, il a rejoint la France lors du dernier mercato. Un départ, que semble déjà regretter le FC Barcelone.

Pour remplacer Sergio Rico, absent après un grave accident, le PSG a décidé de miser sur un autre portier espagnol : Arnau Tenas. Formé au FC Barcelone, le portier de 22 ans était perçu par beaucoup comme le successeur de Marc-André Ter Stegen.

« Il a été un des jeunes avec lesquels le club se projetait le plus »

« Il a toujours été un des jeunes avec lesquels le club se projetait le plus, international dans presque toutes les catégories. On lui prévoyait une grande trajectoir e » a confié Jordi Roura, l'un des patrons de la formation catalane, dans les colonnes de L'Equipe.

Le Barça regrette son départ ?

Mais comme indiqué par le quotidien sportif, le FC Barcelone, en grande souffrance financière, n'est pas parvenu à accéder aux demandes de Tenas, en fin de contrat. Le portier n'a eu d'autre choix que de quitter la Catalogne et de s'engager avec le PSG. En interne, certains regretteraient son départ et estiment que son potentiel est plus important que celui d'Inaki Pena, actuelle doublure de Ter Stegen. Aujourd'hui, il profite de la suspension de Gianluigi Donnarumma pour se faire un nom en Ligue 1.