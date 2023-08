Le PSG boucle un transfert étonnant, l'entraineur valide

Benjamin Labrousse

S'il n'a pas démarré sa saison de la meilleure des manières avec deux matchs nuls face à Lorient (0-0) et Toulouse (1-1), le PSG a tout de même démontré qu'elle avait une nouvelle identité de jeu, ainsi que de nouveaux profils au sein de son effectif. Recruté en provenance de Majorque contre 22M€, le Sud-coréen Kang-In-Lee semble d'ores et déjà avoir les faveurs de Luis Enrique.

Avec les départs de Lionel Messi et de Neymar - mais également les possibles ventes de Marco Verratti et de Kylian Mbappé - le PSG version 2023-2024 ne ressemble en rien aux saisons précédentes. De plus, l'équipe parisienne, désormais dirigée par Luis Enrique, cherche à imposer un nouveau style de football, plus offensif.

Mbappé - Dembélé : Le vestiaire interpelle Luis Enrique https://t.co/hzE2j6WEjT pic.twitter.com/CgYvpShoLl — le10sport (@le10sport) August 20, 2023

Un début de saison décevant pour le PSG

Les deux premières rencontres du club de la capitale ne se sont point soldées par un résultat favorable, et ce, malgré un contenu intéressant. Avec deux matchs nuls en autant de rencontres disputées, le PSG espère rapidement se remobiliser. Le salut du club parisien pourrait également provenir de ses nombreuses recrues estivales comme Kang-In-Lee.

Kang-In-Lee très apprécié de Luis Enrique