Le PSG boucle un transfert à 60M€, il jubile

En concurrence avec de nombreuses équipes, le PSG n'a pas lésiné sur les moyens pour mettre la main sur Manuel Ugarte. Le club parisien a décidé de lever sa clause libératoire fixée à 60M€ et de le signer jusqu'en juin 2028. Selon plusieurs de ses proches, l'international uruguayen a fait le bon choix en rejoignant une grande équipe comme le PSG.

Le PSG a profité du dernier mercato estival pour remodeler son équipe et renouveler le vestiaire. De nouvelles têtes sont apparues dans le paysage parisien et certains n'ont pas tardé à se faire une place dans le onze titulaire. C'est le cas de Manuel Ugarte, arrivé à Paris après que la direction ait accepté de lever sa clause libératoire de 60M€. En août dernier, l'international uruguayen de 22 ans avait justifié son arrivée au PSG.

Ugarte avait justifié son départ au PSG

« D'abord car c'est un très grand club, qui vise les plus grands titres. Le directeur sportif (Luis Campos) et le président (Nasser Al-Khelaïfi) m'ont convaincu. Le projet présenté a été un élément clé. On m'a dit que l'idée est de former, avec beaucoup de jeunes, une équipe avec une mentalité de gagnants. Je viens pour qu'on crée cet état d'esprit de gagneur » avait déclaré le joueur uruguayen devenu aujourd'hui un élément essentiel du dispositif de Luis Enrique.

« C'est une bonne évolution pour lui »