Ils s’allient au PSG, un transfert à 60M€ est bouclé

Très actif sur le marché des transferts cet été, le PSG a notamment déboursé 60M€ pour recruter Manuel Ugarte en provenance du Sporting Portugal. Un investissement conséquent mais que le club de la capitale ne doit aujourd’hui pas regretter quand on voit le rendement de l’Uruguayen. Le transfert d’Ugarte est une véritable réussite au PSG, qui a vu Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos s’investir pour boucler cette opération.

Dans la longue liste des recrues estivales du PSG, on retrouve le nom de Manuel Ugarte. Arrivé du Portugal et du Sporting, l’Uruguayen impressionne au milieu de terrain depuis le début de la saison. Récupérant un nombre de ballons affolant, Ugarte fait déjà l’unanimité au PSG. Alors qu’aujourd’hui le montant de son transfert, 60M€, est déjà de l’histoire ancienne, les supporters parisiens peuvent remercier Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi.

Al-Khelaïfi et Campos ont travaillé main dans la main cet été

Dévoilant quelques coulisses du mercato estival du PSG, Le Parisien révèle notamment la cohésion entre Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. Cet été, les deux hommes forts parisiens ont travaillé main dans la main pour mener à bien la révolution du club de la capitale. Cela se serait alors traduit par de très longues journées de travail pour le conseiller sport et le président du PSG avec parfois seulement 4 heures de sommeil.

Ugarte, un transfert bouclé à 2

Comme le précise le quotidien régional, le transfert de Manuel Ugarte est l’exemple parfait du travail en collaboration de Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi lors du mercato estival. Intervenu personnellement dans ce dossier, le président du PSG aurait lui appelé l’Uruguayen pour le convaincre de signer à Paris. De son côté, le Portugais a lui aussi parlé avec Ugarte, lui avançant d’autres arguments et lui parlant notamment de sa place dans le projet parisien. Et tout cela a fini par payer puisque Manuel Ugarte a signé au PSG.