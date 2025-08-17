Le PSG boucle un transfert à 12M€ grâce à ce joueur étranger, son nom va vous surprendre !

Amadou Diawara

Alors que Luis Enrique ne voulait plus de lui, Nordi Mukiele vient de signer à Sunderland. En effet, le défenseur de 27 ans a paraphé un bail de quatre saisons avec les Black Cats. Interrogé sur les coulisses de son transfert, Nordi Mukiele a avoué qu'il avait été convaincu par Granit Xhaka, qu'il a côtoyé du côté du Bayer.

N'entrant plus du tout dans les plans de Luis Enrique, Nordi Mukiele a pris la porte. En effet, le PSG et Sunderland ont officialisé le transfert de l'international français (1 sélection) ce dimanche après-midi. Pour convaincre la direction parisienne, les Black Cats auraient formulé une offre d'environ 12M€. Ayant signé un contrat de quatre ans à Sunderland, Nordi Mukiele a fait part de son immense bonheur.

PSG-Sunderland : Xhaka a convaincu Mukiele « C'est un nouveau défi et je suis heureux d'être ici. J'ai vu l'ambiance du stade, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Les supporters sont très importants dans le football, et surtout à Sunderland. Je suis venu ici pour me battre pour eux. Je vois de bons joueurs et je constate leur qualité, donc je pense que nous pouvons faire quelque chose de bien ensemble – et quand je dis ensemble, je parle des joueurs, des supporters et de la ville. Nous aurons besoin de tout le monde cette saison », a déclaré Nordi Mukiele dans un entretien publié sur le site officiel de Sunderland.