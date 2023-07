Le PSG boucle son transfert, il trouve un allié de taille en interne

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Marco Asensio n’arrive pas en terre inconnue au PSG, retrouvant son ancien sélectionneur Luis Enrique, mais également Achraf Hakimi qu’il a côtoyé du côté du Real Madrid. Interrogé sur l’arrivée de l’attaquant, l’international marocain reconnaît son rôle important dans l’intégration de celui qu’il considère comme un « bon ami ».

Alors que le PSG attend encore du renfort sur le mercato, six nouveaux joueurs ont déjà rejoint l’effectif de Luis Enrique, dont Marco Asensio. Arrivant à la fin de son contrat avec le Real Madrid, l’attaquant espagnol s'est engagé en tant qu'agent libre avec le club de la capitale, retrouvant par la même occasion son ancien sélectionneur. Mais l’arrivée d’Asensio au PSG lui permet également de pouvoir jouer de nouveau avec Achraf Hakimi, passé par la Casa Blanca . L’international marocain compte ainsi profiter de cette entente pour faciliter son adaptation.

Mbappé : Le PSG piégé, la décision est prise https://t.co/UCQk3oz7H0 pic.twitter.com/pwqcI5nNrJ — le10sport (@le10sport) July 27, 2023

« Je vais essayer de l'aider au maximum »

« J’ai eu l'occasion de jouer avec Marco Asensio à Madrid et c’est un excellent coéquipier et un bon ami. Nous espérons maintenant en profiter ensemble à Paris , a confié Achraf Hakimi sur les médias du PSG, conscient de son rôle important dans l’intégration de l’international espagnol. Oui, j'en suis conscient. Je vais essayer de l'aider au maximum car il ne parle pas français mais espagnol. Moi aussi, quand je suis arrivé ici, on m'a aidé. Je vais donc essayer de faire en sorte qu'il se sente à l'aise, sur le terrain et en dehors, non seulement pour lui mais aussi pour sa famille, afin qu'il puisse donner tout ce qu'il a sur le terrain. »

« Plus tôt ils sont adaptés, mieux c’est »