Le PSG au cœur d’un bras de fer, c’est une habitude

Thomas Bourseau

Ces dernières heures, le PSG témoigne d’un nouveau clash entre une piste activée sur le mercato et son club. Fatigué d’attendre le feu vert de l’Eintracht Francfort pour son transfert et ayant témoigné d’une volte-face de la part de ses dirigeants, Randal Kolo Muani a publiquement fait part de sa volonté de venir à Paris mardi soir et se serait mis en grève ce mercredi, séchant la séance d’entraînement. Il n’est pas le seul à avoir employer la manière forte pour signer un contrat au PSG.

Pour rejoindre le PSG, certains joueurs sont prêts à tout. En atteste l’exemple tout récent de Randal Kolo Muani. Arrivé seulement l’été dernier à l’Eintracht Francfort en tant qu’agent libre en provenance du FC Nantes, l’attaquant français a changé de dimension la saison passée en allant même au Qatar avec l’équipe de France. Depuis, sa cote a explosé sur le marché et le PSG se démène pour le recruter en comptant à ce jour trois offres de transfert à son actif, toutes repoussées par Francfort, la dernière étant de 65M€ hors bonus avec Hugo Ekitike dans le deal. Témoignant de la volte-face de Francfort qui aurait accepté l’été dernier de laisser filer Kolo Muani en cas de belle offre de transfert, le principal intéressé s’est mis en grève ce mercredi pour cette raison selon L’Equipe , quelques heures après avoir publiquement dévoilé son intention de signer au PSG à Sky Deutschland.

L’Inter refusait de vendre Motta en 2012, le joueur a supplié le club et a eu gain de cause

Avant Randal Kolo Muani, Thiago Motta a fait pareil. C’est en effet ce que son l’agent Dario Canovi avait déclaré à Radio Mana Mana Sport en février 2012, quelques jours après le transfert de Motta au PSG. L’Inter avait refusé de le vendre, poussant Motta à prendre les devants afin de forcer l’opération alors que l’entraîneur Claudio Ranieri avait publiquement affirmé que Thiago Motta allait « au moins » rester jusqu’en juin 2012.



« La volonté absolue du joueur de quitter l’Inter a été décisive pour convaincre Moratti d’avaliser sa vente. Un soir, Thiago Motta a écrit un sms au président pour le supplier de le laisser aller au PSG. Le matin suivant, Moratti a dû céder aux demandes de Motta. C’est la première fois dans ma longue carrière d’agent que j’ai vu une chose pareille se produire ». Au final, Thiago Motta a eu gain de cause et est devenu un élément incontournable du projet QSI du PSG.

PSG : Il part au clash pour son transfert https://t.co/ccPnOronpL pic.twitter.com/bAbr8jIJjd — le10sport (@le10sport) August 30, 2023

Icône de l’OM, Payet était allé au clash avec l’ASSE pour le PSG en 2011

Un an, jour pour jour, avant le bras de fer remporté par Thiago Motta avec l’Inter, c’est un autre clash qui avait eu lieu entre Dimitri Payet et l’ASSE pour un transfert au PSG. Le club stéphanois a résisté tout l’hiver, poussant Dimitri Payet à prendre les devants dans la presse. Par le biais d’une interview accordée à l’époque à L’Équipe , le Réunionnais tenait le discours suivant.



« Ma décision est prise. Quand le PSG vous fait une proposition, vous écoutez. Et c’est un projet qui m’intéresse beaucoup. J’espère qu’on va trouver vite une issue favorable à cette négociation. Si ça ne se faisait pas, je serai perdant, et le club aussi » . Le PSG était prêt à dégainer 8M€ pour le transfert de Payet qui ne s’est finalement jamais concrétisé. Au final, Dimitri Payet est par la suite devenu un joueur de l’OM et s’est déclaré Marseillais à vie.

Briand voulait débarquer au PSG en 2008 et y remplacer Pauleta, Rennes a dit non

Pedro Miguel Pauleta est une légende vivante du PSG et pointe à la cinquième place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire du club parisien avec ses 109 réalisations. Alors forcément, au moment de son départ à l’été 2008, le Paris Saint-Germain a fait son maximum dans l’optique de lui trouver un remplaçant. Pour tourner la page de l’Aigle des Açores, le club parisien avait ciblé Jimmy Briand, alors âgé de 22 ans et déjà international avec l’équipe de France. Néanmoins, malgré une offre « améliorée et importante » de la part du PSG pour le transfert de Briand, le Stade Rennais a refusé de libérer l’attaquant comme le Paris Saint-Germain l’avait communiqué sur son site officiel à l’époque, tout en prenant le soin de souligner la volonté de Jimmy Briand de rallier la capitale. Une fois encore, un joueur avait l’envie d’arborer les couleurs du PSG, mais son club s’y est opposé.

Gouffran est parti au clash pour le PSG avant de faire une volte-face