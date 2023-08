PSG : Dénouement imminent pour le feuilleton du mercato ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Randal Kolo Muani met la pression sur l’Eintracht Francfort. Après avoir confirmé à la presse sa volonté de signer au PSG, l’international français a boycotté l’entraînement avec son club ce mercredi. En Allemagne, on espère désormais mettre fin rapidement au feuilleton, alors que le mercato ferme ses portes dans deux jours.

Le PSG et Randal Kolo Muani veulent faire plier l’Eintracht Francfort. Alors que les deux clubs ne parviennent pas à se mettre d’accord, la formation allemande réclamant toujours 100M€, l’attaquant de l’équipe de France a décidé de passer à l’action pour boucler son transfert. « Ce n'est un secret pour personne, le Paris Saint-Germain m'a fait une offre record. Un transfert à Paris est pour moi une opportunité unique , a lâché Kolo Muani mardi soir à Sky Sport. J'aimerais aller à Paris et j'en ai informé les responsables. J'espère et je souhaite que l'Eintracht accepte l'offre de Paris et que ce transfert soit désormais possible pour moi ».

Kolo Muani sèche l’entraînement

Et ce mercredi, Randal Kolo Muani est allé plus loin en boycottant l’entraînement avec l’Eintracht Francfort. Le joueur de 24 ans espère faire plier son club, également désireux de rapidement mettre fin au feuilleton.



Une décision prise ce mercredi ?