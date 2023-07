Le PSG attire un crack, il fait une folle prédiction

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après avoir annoncé ses trois premières recrues en milieu de semaine, le PSG a officialisé l’arrivée de Lee Kang-In. L’international sud-coréen s’est engagé avec le club de la capitale jusqu’en 2028. Leo Franco, ancien gardien de Majorque, a donné quelques détails sur les qualités du nouveau joueur parisien.

C’est désormais officiel, Lee Kang-In jouera au PSG la saison prochaine ! Le milieu offensif de Majorque s’est engagé avec le club de la capitale pour un montant avoisinant les 22M€, il sera lié au PSG jusqu’en 2028. Un joli coup de la part de Luis Campos qui attire l’un des joueurs les plus prometteurs du championnat espagnol.

Lee Kang-In prêt pour le PSG ?

Auteur d’une très belle saison avec Majorque, Lee Kang-In fait le grand saut. Le PSG est un défi largement supérieur mais avec ce qu’il a montré en Espagne, l’international sud-coréen semble avoir le talent pour s’imposer.

«Il a le potentiel pour évoluer dans une grande équipe européenne»