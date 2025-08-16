Le PSG annule un transfert, décision radicale !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps annoncé sur le départ en début de mercato alors qu’il aspire à obtenir beaucoup plus de temps que la saison dernière, Lucas Beraldo a finalement été bloqué par le PSG. Luis Enrique compte plus que jamais sur le défenseur central brésilien pour sa rotation, et la porte ne s’ouvrira plus cet été.

Barré par l’indéboulonnable duo composé de Marquinhos et Willian Pacho la saison passée au PSG, Lucas Beraldo (21 ans) voit désormais débarquer un nouveau concurrent direct en la personne d’Ilya Zabarnyi, fraichement recruté de Bournemouth pour 66M€. Le défenseur central brésilien avait d’ailleurs envisagé de quitter le PSG cet été, mais ses dirigeants n’ont pas entendu sa requête et ont rapidement fermé la porte.

« Il faudra un départ » Le journaliste Vincent Duluc a récemment évoqué les ultimes transferts potentiels du PSG en cette fin de mercato estival dans un chat avec les internautes : « Pour l’instant, le PSG a recruté trois joueurs : Chevalier, Marin, et Zabarnyi. A priori, pour qu’un quatrième joueur arrive, il faudra un départ. Mais pas le départ d’un joueur actuellement dans le loft, plutôt un joueur présent dans la rotation. « Il semble possible que si Kang In Lee ou Ramos décidaient de partir et faisaient l’objet d’une offre intéressante, le PSG recruterait un joueur offensif », indique le journaliste de L’EQUIPE, avant d’évoquer l’épineux cas Lucas Beraldo.