Le PSG a un étonnant problème pour le virer

Thibault Morlain

La bombe a été lâchée ces dernières heures, Luis Campos pourrait ne pas s'éterniser au PSG. Appelé pour jouer le rôle de conseiller sportif à l'été 2022, le Portugais verrait de plus en plus son poste être remis en question. Entre le PSG et Campos, on pourrait donc rapidement en rester là, mais voilà que pour se séparer de lui, le club de la capitale pourrait avoir quelques problèmes.

Arrivé en 2022 en lieu et place de Leonardo, Luis Campos s'était vu confier les clés du sportif au PSG. En charge notamment du recrutement, le Portugais était très attendu et voilà qu'un an plus tard, son bilan ne parle pas forcément en sa faveur. Nommé au PSG sur les conseils de Kylian Mbappé, Campos pourrait d'ailleurs faire les frais des envies de départ du Français. En effet, c'est l'une des grosses informations de ces dernières heures à Paris : le conseiller sportif du PSG pourrait ne pas continuer dans ses fonctions. Luis Campos serait ainsi plus que jamais sur un siège éjectable...

Luis Campos, salarié du PSG ?

D'ici peu, Luis Campos pourrait donc être remercié par le PSG. Mais voilà que ce départ pourrait ne pas être aussi simple que cela pour le club de la capitale. L'Equipe en a dit plus à ce sujet ce vendredi. En tant que conseiller sportif, le Portugais n'est pas un salarié à part entière du PSG. Si cela a des avantages fiscaux, ça a aussi des inconvénients. Et en séparant de Luis Campos, ça pourrait bloquer auprès de l'administration française qui pourrait alors requalifier cette collaboration en contrat de travail. « C'est assez fréquent si elle sent bien qu'il y a un lie de subordination juridique entre Luis Campos et le PSG et que son travail est exécuté en majeure partie dans les locaux du PSG. Dans ce cas précis, elle pourrait le considérer directement comme un salaire puisqu'il exerce la même fonction que son prédécesseur Leonardo, sans avoir le même titre », fait savoir un avocat fiscaliste.

Quelles conséquences pour le PSG et Luis Campos ?

Et c'est si Luis Campos venait à être considéré comme un salarié du PSG que cela pourrait se compliquer pour le faire partir. Le quotidien sportif explique alors que Luis Campos pourrait être imposé à hauteur de 45%, tout en devant payer la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Le PSG pourrait lui devoir payer des contributions sociales, tout en s'exposant à des pénalités pour travail dissimulé. Attention donc pour Paris, qui pourrait également s'exposer à l'attaque de Luis Campos, qui pourrait réclamer une plus grosse indemnité de départ en cas de requalification de son contrat de travail.