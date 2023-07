Le PSG a trouvé son sauveur pour ce transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à dégraisser son effectif, le PSG a enfin officialisé le départ de Mauro Icardi qui s'est engagé avec Galatasaray pour 10M€. Mais c'est encore loin d'être suffisant. Le prochain sur la liste se nomme Renato Sanches qui semble proche de rejoindre l'AS Roma sous la forme d'un prêt. Une opération facilitée par un membre du staff de José Mourinho.

Depuis quelques semaines, le PSG tente d'accélérer son opération dégraissage. Ainsi, après avoir vendu El Chadaille Bitshiabu au RB Leipzig pour 15M€, le club de la capitale a enfin officialisé le transfert de Mauro Icardi qui s'est engagé à Galatasaray contre un chèque de 10M€. Comme confirmé par le journaliste de L'EQUIPE José Barroso, le prochain sur la liste se nomme Renato Sanches. Proche de l'AS Roma, le transfert du Portugais pourrait être facilité par un membre du staff de José Mourinho.

Mercato : L’Arabie Saoudite tente un nouveau coup au PSG https://t.co/KQaC6lPk59 pic.twitter.com/llJWe8k0WV — le10sport (@le10sport) July 29, 2023

Sanches se rapproche de l'AS Roma

« C'est un effectif assez fourni, il y a beaucoup de retours de prêt de joueurs qui étaient partis l'été dernier et qui sont dans une situation, pour la plupart, assez compliquée au niveau sportif. Et ça bouge enfin un peu de ce côté-là (...) C'est le cas du dossier Renato Sanches qui a eu une saison encore une fois compliquée. Il a eu du mal à s'imposer au milieu de terrain et il a eu encore une fois de pépins physiques », affirme-t-il dans le débrief mercato sur le site de L'EQUIPE .

Le staff de Mourinho décisif ?