Le PSG a trouvé son prochain entraîneur, il hallucine

Alexis Brunet

Selon les dernières indiscrétions, le PSG aurait mis la main sur son prochain entraîneur. C'est Luis Enrique qui devrait débarquer à Paris. Il n'était probablement pas le premier choix pour ce poste. L'état-major parisien pensait à d'autres noms, par exemple Julian Nagelsmann. Justement, Stéphane Guy s'est étonné que le club de la capitale puisse cibler deux coachs si différents.

Cela n'est toujours pas officiel, mais il n'y a plus de doutes. Ce n'est qu'une question de temps pour que Christophe Galtier ne soit plus l'entraîneur du PSG. L'ancien tacticien stéphanois n'ira pas au bout de son contrat et quittera Paris seulement une année après son arrivée.

Luis Enrique va débarquer à Paris

Pour remplacer Galtier, le Qatar et Luis Campos se seraient mis d'accord sur le profil de Luis Enrique. L'Espagnol va débarquer au PSG, ce qui sera sa première expérience en club depuis son départ du FC Barcelone en 2017. Entre-temps, il avait été le sélectionneur de l'équipe d'Espagne.

Galtier viré, son clan lâche un message fort au PSG https://t.co/e5YACv8oDr pic.twitter.com/CXfM0jNIVd — le10sport (@le10sport) June 20, 2023

Stéphane Guy s'étonne du manque de cohérence du PSG