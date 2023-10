Le PSG a tout changé pour cette star

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Onze ans après sa signature au PSG, Marco Verratti a été transféré cet été et s'est engagé avec Al-Arabi au Qatar. La fin d'une ère pour le club de la capitale qui perd un joueur qui aura empilé plusieurs record. Arrivé à 19 ans, le milieu de terrain italien reconnaît d'ailleurs que Paris a changé sa vie.

En 2012, Marco Verratti signait au PSG en provenance de Pescara, qui évoluait alors en Serie B, à seulement 19 ans. Et onze ans plus tard, le milieu de terrain italien a finalement quitté la capitale, du haut de ses 30 ans. Et il reconnaît qu'aussi bien le PSG que la ville de Paris ont changé sa vie.

«Cette ville a changé ma vie»

« Dans le foot, je suis toujours le même. J'ai toujours voulu prendre du plaisir, vu le foot de la même manière. Tous les entraîneurs, quand ils arrivaient, me disaient toujours : "Tu ne peux pas faire ça." Mais après peu de temps, ils me disaient : "Bon, Marco, OK, fais ça." Je pense que j'étais un joueur un peu différent pour ça. Après, sur le plan personnel, je suis devenu homme, père, j'ai connu ma femme. Cette ville a changé ma vie », s'émerveille le milieu de terrain italien dans une interview accordée à L'EQUIPE , avant de reconnaître qu'il ne s'attendait pas à une telle carrière au PSG.

«Jamais je n'aurais pensé faire une telle carrière»