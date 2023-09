Le PSG a touché le jackpot !

Arnaud De Kanel

Comme chez le rival marseillais, l'été a été mouvementé au PSG. Il a d'abord fallu trouver un remplaçant à Christophe Galtier avant de démarrer véritablement les grandes manoeuvres sur le mercato. Et pour une fois, le club de la capitale a très bien dégraissé son effectif en récupérant de précieux millions d'euros.

Luis Campos et ses équipes n'ont pas chômé. Attendu au tournant après deux premiers mercato ratés, le conseiller sportif portugais du PSG a parfaitement utilisé son réseau pour permettre au club de la capitale de passer dans une autre dimension. En tout cas, tout a été mis en place pour pouvoir recruter avec une grande marge de manœuvre sans se soucier du fair-play financier. Le jackpot est arrivé dans les caisses du PSG grâce à toutes les ventes bouclées.

Vente record pour le PSG grâce à Neymar

Après six longues années passées au PSG, Neymar a plié bagage. Le club de la capitale avait essayé de le faire partir à de nombreuses reprises mais aucune équipe européenne n'était en mesure d'assumer à la fois l'indemnité de transfert à verser au PSG et le salaire réclamé par le Brésilien. Finalement, la délivrance est venue d'Arabie saoudite. Nouvelle puissance footbalistique, le pays du golfe a rendu services à de nombreux clubs européens qui voulaient se séparer de leurs indésirables. Al-Hilal a offert 90M€ au PSG, un montant inespéré avant l'arrivée des Saoudiens sur le marché. Il s'agit de la plus grosse vente de l'histoire du club de la capitale.

Des salaires économisés, un effectif dégraissé

Le PSG a également fait de sacrées économies. En décidant de ne pas prolonger Leo Messi et Sergio Ramos, les Franciliens ont renfloué leurs caisses. Le PSG s'est également séparé d'Abdou Diallo, El Chadaille Bitshiabu, Gini Wijnaldum, Leandro Paredes ou encore Mauro Icardi. Avec les ventes quasi-imminentes de Marco Verratti et de Julian Draxler, qui pourraient partir pour 60-65M€ cumulés, le PSG pourrait atteindre la barre des 215M€ de ventes rien que pour cet été.