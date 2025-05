Le PSG a signé «l’un des meilleurs du monde»

Alexis Brunet

Cette saison, Nuno Mendes semble avoir pris une plus grande importance au PSG. Le Portugais impressionne notamment en Ligue des champions, car il est parvenu à contrôler des joueurs comme Mohamed Salah ou bien Bukayo Saka. Selon Fernando Santos, son ancien sélectionneur, le Parisien qui a récemment prolongé fait partie des meilleurs latéraux gauches du monde.

Ces dernières années, le PSG a mis le paquet pour recruter des joueurs de grande qualité et donc se bâtir un effectif parmi les meilleurs d’Europe. Mais une fois que ces éléments sont achetés, il faut surtout pouvoir les garder à Paris, qu’ils n’aillent pas rejoindre un autre grand club. C’est ainsi qu’il y a quelques mois, le champion de France a verrouillé l’avenir de Vitinha, de Nuno Mendes et d’Achraf Hakimi jusqu’en 2029.

« C’est l’un des meilleurs latéraux gauches du monde »

Des prolongations très importantes donc, car les trois joueurs donnent pleine satisfaction à Luis Enrique. C’est notamment le cas de Nuno Mendes, qui semble avoir franchi un cap cette saison. Selon Fernando Santos, son ancien sélectionneur, interrogé par Le Parisien, le défenseur passé par le Sporting Lisbonne fait d’ailleurs partie maintenant des meilleurs latéraux gauches du monde. « C’est l’un des meilleurs latéraux gauches du monde, sans aucun doute. Quand je l’ai appelé pour la première fois en mars 2021, j’ai vu un latéral avec de grandes qualités offensives mais aussi un jeune homme avec une intelligence tactique et une marge de progression sur le plan défensif. Être capable de neutraliser des joueurs comme Salah et Saka, ça prouve sa croissance. Il est plus mûr, plus concentré dans les moments défensifs et il sait mieux choisir le moment de monter. C’est le signe d’un joueur en constante évolution. »

« C’est un joueur qui marquera sûrement une génération »

Nuno Mendes fait donc partie des meilleurs actuellement, mais le joueur du PSG pourrait également voir plus haut et marquer toute une génération selon Fernando Santos. « Je suis satisfait de voir que Nuno parvient à combiner son talent naturel avec une solidité défensive. C’est essentiel dans le football moderne. C’est un joueur qui marquera sûrement une génération, tant par ce qu’il fait avec le ballon que par la sécurité qu’il commence à transmettre sans le ballon. » C’est tout ce que le club de la capitale demande.