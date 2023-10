Le PSG a recruté un habitué des clashs ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nommé cet été sur le banc du PSG, Luis Enrique affiche déjà un caractère bien trempé, comme en atteste son accrochage avec le journaliste Alexandre Ruiz dimanche soir à Rennes. Et il semblerait que le technicien espagnol ait, de manière générale, la dent dure contre les médias.

Dimanche soir, la séquence entre Luis Enrique et le journaliste Alexandre Ruiz a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, puisque l'entraîneur du PSG n'avait pas hésité à clasher le journaliste de Free Ligue 1 , mécontent des questions posées : « Toi, tu ne vois que les choses négatives. Tu es corrosif. Toutes les interviews! C’est le plus négatif de l’histoire du football mondial », avait lâché Enrique. Et il semblerait que l'entraîneur du PSG soit coutumier du fait.

Hermel balance sur Luis Enrique

Le correspondant à Madrid de RMC Sport , Frédéric Hermel, a fait des révélations sur les habitudes de Luis Enrique avec les médias : « C’est l’un des footballeurs et entraîneurs qui a eu le plus de problèmes avec la presse en Espagne, c’est une relation conflictuelle quasiment permanente. Il est connu pour être tout le temps en conflit avec la presse. Il l’était déjà comme joueur et c’est encore plus devenu une manière de fonctionner en tant qu’entraîneur puisqu’il doit faire plus de conférences de presse », explique-t-il.

« C’est pour dire aux journalistes: "Vous ne servez à rien"»