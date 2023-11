Le PSG a flambé sur le mercato, qui est sa meilleure recrue ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Révolution au PSG. Le club parisien a profité du dernier mercato estival pour faire le ménage dans le vestiaire et le renouveler. De nombreux joueurs ont débarqué dans la capitale et certains ont déjà marqué les esprits lors de ce début de saison. Mais selon vous, qui a été le plus convaincant ?

Le PSG a fait peau neuve cet été. Exit les stars comme Lionel Messi ou Neymar, remplacés par des joueurs, qui pour la majorité possède la nationalité française. Une volonté de Luis Campos qui souhaitait donner une identité plus tricolore au PSG, et mettre Kylian Mbappé dans les meilleures conditions. Ainsi, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé ou encore Lucas Hernandez ont posé leurs valises dans la capitale. La direction a, aussi tenté des paris en dépensant près de 60M€ pour mettre la main sur un jeune milieu de terrain Manuel Ugarte. Blessé la saison dernière, Milan Skriniar été relancé. Après une seule saison en Ligue 1, Bradley Barcola a fait le grand saut. Mais le coup le plus inattendu est bien celui de Kang-In Lee. Inconnu au bataillon avant son arrivée au PSG, le joueur sud-coréen se révèle être une excellente trouvaille.

Les recrues montent en puissance

Le milieu de terrain, vainqueur des derniers Jeux asiatiques, est sur le point de devenir le chouchou du Parc des Princes. Son caractère discret, son bagage technique et sa bonne humeur font de lui un élément très apprécié. Les chiffrent illustrent sa popularité grandissante puisqu'il serait l'un des joueurs qui vendrait le plus de maillots. Mais si le PSG se montre aussi convaincant, c'est aussi parce que les autres recrues se montrent au niveau. Après une période délicate, Kolo Muani semble avoir trouvé son rythme de croisière. Quant à Dembélé, ses provocations perturbent les défenses adverses, même si son compteur reste bloqué à zéro.

Le groupe se tire vers le haut