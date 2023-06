Le PSG a eu chaud pour son nouvel entraineur

Amadou Diawara

Libre de tout contrat, Luis Enrique serait sur le point de rejoindre le PSG, et ce, pour prendre la place de Christophe Galtier. Avant de se laisser tenter par le club parisien, le technicien espagnol aurait espéré remplacer Diego Simeone à l'Atlético de Madrid. Mais heureusement pour le PSG, le coach des Colchoneros ne serait pas sur le départ.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Christophe Galtier ne sera plus l'entraineur du PSG à la reprise, et ce, parce qu'il est apparu fatigué et marqué par sa première saison à Paris lors de sa dernière réunion avec Luis Campos.

Luis Enrique espérait remplacer Simeone

Pour remplacer Christophe Galtier, le PSG aurait choisi de recruter Luis Enrique. Un entraineur qui espérait rejoindre l'Atlético de Madrid au départ.

Enrique au PSG, en attendant l'Atlético ?