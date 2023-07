Le PSG a choisi son prochain crack, il annonce du très lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours en quête de renforts pour l’avenir, le PSG s’intéresserait au jeune attaquant Lyonnais Bradley Barcola, auteur d’une saison très prometteuse. Et selon Jean-François Vulliez, futur-ex directeur du centre de formation de l’OL, ce serait un très gros coup pour le club de la capitale.

Bien décidé à se renforcer massivement avant de redresser la barre après une saison compliquée, le PSG prépare également l’avenir. Et après s’être penché sur le cas Rayan Cherki, Luis Campos serait intéressé par Bradley Barcola, autre attaquant issue de la formation lyonnaise. Présent à l’OL depuis 12 ans, de la pré-formation à la direction Jean-François Vulliez dresse ainsi le portrait de Barcola, qu’il a suivi durant toute sa formation.



Une star prête à claquer la porte, le PSG se frotte les mains https://t.co/ECu8ogwsAk pic.twitter.com/RqnuVAOV3C — le10sport (@le10sport) July 2, 2023

Barcola, «c’est l’insouciance»

« Lui, c’est l’insouciance ! C’est le joueur qui joue au foot, qui marque des buts, qui en loupe, qui fait les courses. Depuis tout petit, il fait cela. Je lui disais en formation qu’un attaquant devait faire deux courses : une pour se démarquer ou pour feinter l’adversaire, et une autre, pour recevoir le ballon et aller marquer. C’est l’insouciance », explique-t-il pour RMC , avant de poursuivre.

«Il a joué et il a performé»