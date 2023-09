Le PSG a choisi sa prochaine signature !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime d'un grave accident de cheval en mai dernier, Sergio Rico a frôle la mort, mais le gardien espagnol est fort heureusement parvenu à sortir du coma. Et alors qu'il a quitté l'hôpital et même si une reprise du sport n'est pas encore immédiate, le PSG songe déjà à lui soumettre une prolongation de contrat.

Le PSG s'est retrouvé à gérer un drame peu commun en mai dernier, lorsque son deuxième gardien, Sergio Rico, a été victime d'une grave chute à cheval alors qu'il se trouvait en week-end dans son pays. Placé en coma artificiel dans lequel il restera plusieurs semaines, l'Espagnol a finalement réussi à s'en sortir, et il a même récemment quitté l'hôpital de Séville.

« Mon seul objectif, c’est de rejouer »

Dans un entretien accordé au site officiel du PSG samedi, Sergio Rico affiche son envie de retrouver les terrains les plus rapidement possible : « Si rejouer au football est mon plus grand défi ? C’est mon objectif principal, évidemment. Le football c’est ma vie, il n’y a rien d’autre. Je ne pense à rien d’autre. J’ai toujours joué au football et le football m’a tout donné. Il m’a apporté la vie que j’ai, une belle vie, une vie privilégiée. C’est pour ça que mon seul objectif, c’est de rejouer au football. J’espère que ce sera pour bientôt. En tout cas je vais travailler dur chaque jour pour ça, si les médecins me l’autorisent. Le but est clair : c’est de rejouer, et j’espère que ce sera cette saison », a indiqué le deuxième gardien du PSG.

Le PSG envisage de le prolonger

Et s'il parvient effectivement à retrouver une condition physique lui permettant de rejouer au football, Sergio Rico pourrait avoir une belle surprise. L'EQUIPE annonce en effet que le PSG envisagerait de prolonger son gardien espagnol, dont le contrat actuel arrivera à expiration en juin prochain. Très touché par les évènements que traverse le portier parisien, le président Nasser Al-Khelaïfi aurait déjà décidé de prendre le dossier en main. Affaire à suivre...