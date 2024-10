Le PSG a choisi le remplaçant de Mbappé, il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG a décidé de donner plus de responsabilités à certains joueurs de son effectif, à l'image d'Ousmane Dembélé. Le numéro 10 parisien est le leader d'attaque du club de la capitale. Mais le manque de réalisme de l'international français pose clairement problème et Jérôme Rothen ne manque pas de s'interroger sur le rôle d'Ousmane Dembélé.

Avec le départ de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé a pris une nouvelle dimension au PSG compte tenu de son expérience au cœur d'un projet basé sur de jeunes joueurs. Mais malgré son expérience et son talent, la maladresse de l'ancien Rennais devant le but coûte très cher aux Parisiens comme ce fut le cas notamment contre le PSV Eindhoven mardi soir (1-1). Jérôme Rothen pense donc qu'Ousmane Dembélé ne peut pas avoir les clés de l'attaque du PSG.

«Le PSG a beaucoup misé sur lui depuis le départ de Kylian Mbappé»

« Je reproche ce qu’on lui a toujours reproché, mais qui est criant aujourd’hui. Dans le projet du PSG, il y a de la jeunesse mais aussi des joueurs d’expérience dont il fait partie. Le PSG a beaucoup misé sur lui depuis le départ de Kylian Mbappé, et en effet s’il y a bien un international français titulaire au PSG c’est lui. Il l’est aussi avec l’équipe de France, chose que j’ai du mal à comprendre… Quand tu lui donnes autant de certitudes en termes de temps de jeu et qu’il rend ce genre de copie, c’est compliqué. (…) Ousmane Dembélé est à côté de la plaque. Alors est-ce qu’il sera capable, à l’âge qu’il a, de se remettre en question? Quand tu as très souvent été sur courant alternatif, avec autant de déchets, je ne sais pas, j’ai un gros doute. Et encore plus depuis le début de saison du PSG en Ligue des champions », assure l'ancien numéro 25 du PSG au micro de RMC avant de poursuivre.

«J’ai eu la certitude hier que ce n’est pas possible»

« L’année dernière je veux bien qu’il ait mis deux buts importants, dont ce but venu d’ailleurs contre Barcelone où on a eu l’impression qu’il a fermé les yeux et envoyé le ballon en pleine lucarne, mais quand il ne ferme pas les yeux c’est problématique. Après je ne dis pas que ce joueur n’a pas de qualité, il a d’énormes qualités, un énorme potentiel, mais lui donner les clés du camion et lui dire "tu dois être décisif pour faire gagner le PSG", j’ai eu la certitude hier que ce n’est pas possible. Avoir autant de déchets… Je pense que c’est juste un problème de réflexion du foot, de comment il analyse les choses. Et lui en fait il analyse au one shot. Quand il prend le ballon il y a des choses qui s’éclairent. Mais le football ce n’est pas ça. La passe, la vision, la réflexion, c’est ce qui fait de toi, quand tu arrives à maîtriser ça, un joueur hors catégorie, un joueur international. Dembélé est un joueur international, mais je me dis hier que là il y a un problème de remise en question, et de niveau. C’est pour ça que je l’attaque aujourd’hui. C’est toujours, depuis des années, les mêmes manques, les mêmes manques, les mêmes manques », ajoute Jérôme Rothen.