Le prochain crack du PSG va signer, la grande annonce !

A 16 ans, David Boly est déjà annoncé comme le prochain crack du PSG. Prometteur au sein du centre de formation, le latéral droit est aujourd’hui lié jusqu’en 2027 mais n’a toujours pas signé son contrat professionnel. Quand cette signature va-t-elle alors intervenir ? L’agent de Boly en a dit plus sur ce sujet et son avenir avec le PSG.

Du côté du PSG, on a décidé de plus miser sur la jeunesse et son centre de formation. Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye… Luis Enrique fait confiance aux cracks du club de la capitale et ça ne devrait pas s’arrêter là. Avec la blessure d’Achraf Hakimi, le prochain pourrait être David Boly. A seulement 16 ans, le latéral droit du PSG est déjà annoncé comme un véritable phénomène.

Un contrat pro pour David Boly ? Alors que David Boly pourrait donc prochainement être lancé dans le grand bain au PSG, la question est de savoir s’il réussira à s’inscrire sur le long terme à Paris. Aujourd’hui lié jusqu’en 2027, il n’a toujours pas signé son premier contrat pro. Invité du podcast L’avenir leur appartient, Souleymane Sissako, agent de Boly, a alors confié : « Le PSG m’a déjà approché ? Je vais parler plus sur l’aspect sportif. La réalité c’est que le club veut l’emmener le plus haut possible. En faire un top joueur. Maintenant, l’aspect contractuel, aujourd’hui, ça reste un détail. Pourquoi je dis ça, parce qu’on est au PSG ».