Le prochain capitaine de l'équipe de France a signé au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une magnifique saison avec le PSG, Warren Zaïre-Emery a finalement prolongé son contrat jusqu'en 2029. Le milieu de terrain formé à Paris s'inscrit donc sur le long terme à Paris. Et pour Rio Mavuba, c'est une excellente nouvelle puisque Zaïre-Emery a tout pour devenir le patron du PSG... et de l'équipe de France !

Comme annoncé par le10sport.com depuis plusieurs mois, Warren Zaïre-Emery a bien prolongé son contrat avec le PSG où il est désormais lié jusqu'en 2029. Par le biais d'un communiqué, le PSG s'est également dit « heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Warren Zaïre-Emery. Le Club s’est lié avec le milieu de terrain de 18 ans jusqu’au 30 juin 2029 . » Un très joli coup pour le PSG comme le souligne Rio Mavuba qui présent Warren Zaïre-Emery comme le futur patron des Bleus.

Zaire-Emery, dossier de A à Z @le10sport ✅😁▶️27 août 2023 : Il veut rester rester, rencontre programmée https://t.co/Y8ocfIcTQB▶️9 novembre 2023 : Paris va sortir le grand jeu https://t.co/bsXntmatd0▶️6 décembre 2023 : Accord total, attente de ses 18 ans en mars… — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) April 27, 2024

«Je le vois même comme le futur capitaine des Bleus»

« Il incarne le futur du PSG, le présent et le futur. Malgré son jeune âge, c'est déjà un cadre de cette équipe. Il n'a pas toutes les responsabilités à endosser, mais ce qu'il fait sur le terrain, on l'a vu hier (samedi, NDLR) il fait partie des joueurs qui ont relancé l'équipe contre Le Havre, je pense que c'est le symbole de la formation et aussi je pense que ce sera le futur capitaine du PSG, et je le vois même comme le futur capitaine des Bleus », confie-t-il sur le plateau de Téléfoot .

Zaïre-Emery en plein rêve