Le premier renfort du PSG arrive, une date est annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans les prochaines heures, le PSG devrait officialiser le départ de Christophe Galtier. Le club parisien donnera alors le feu vert à l'arrivée de Luis Enrique. L'ancien coach du FC Barcelone et de la sélection espagnole devait débarquer en France dans les prochains jours, mais il faudra attendre avant que le PSG ne le présente à la presse.

Le PSG serait sur le point de tourner la page Christophe Galtier. Le club parisien serait sur le point de verser une indemnité compensatoire de 6M€ et ainsi enregistrer le départ du technicien français. Une fois son départ annoncé, il sera temps pour le PSG d'officialiser l'arrivée de son successeur.

Mbappé l’attend au PSG, une offre de 70M€ est lâchée https://t.co/DP2x17npaC pic.twitter.com/bhzCG92K2l — le10sport (@le10sport) June 27, 2023

Luis Enrique arrive

L'identité du prochain entraîneur du PSG ne fait plus le moindre doute. Ancien coach du FC Barcelone et de la sélection espagnole, Luis Enrique est l'heureux élu. Il devrait, dans les prochaines heures, signer un contrat de deux ans, plus une année en option.

Une conférence de presse dans les prochains jours ?