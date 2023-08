«Le plus grand flop de l’histoire du PSG», Riolo balance cash !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a définitivement tourné la page Neymar. Le joueur brésilien a été vendu à Al-Hilal en Arabie Saoudite contre un chèque de 90M€. Un départ sur lequel est revenu Daniel Riolo. Le chroniqueur de l’After Foot n’hésite pas à parler de flop en évoquant le parcours de la star sud-américaine à Paris.

Neymar est arrivé au PSG en 2017 avec un statut à tenir. Celui de candidat à la victoire au Ballon d’Or aux côtés de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo. Mais très vite, le Brésilien a accumulé les blessures, mais aussi les polémiques sur son hygiène de vie. Un laisser-aller, qui s’est fait ressentir sur ses prestations en Ligue 1, mais surtout en Ligue des champions. Neymar s’est montré, trop rarement, performant en C1 et a fini par laisser ses dirigeants. Poussé vers la sortie depuis plusieurs mois, il a finalement accepté de rejoindre Al-Hilal contre 90M€.

Mbappé - PSG : Un clash éclate en privé ! https://t.co/zf52vKGl77 pic.twitter.com/sjTcMy4LnJ — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

Neymar, « le plus gros flop de l'histoire du PSG »

Avant ce transfert, Daniel Riolo parlait déjà de Neymar comme le plus gros flop de l’histoire du PSG. Il avait justifié ses propos. « Est-ce qu'on se rend compte que Neymar, au niveau du recrutement et du salaire, c'est le plus gros flop de l'histoire du football ? Je ne vois pas de plus gros flop pour ce que ça a coûté. Ce n'est pas parce qu'il a été bon dans deux matchs du Final 8 en 2020 que ça va te sauver la vie. Et aussi contre le Bayern Munich en 2021 » avait-il lâché.

Riolo en remet une couche