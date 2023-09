Le patron du RC Lens fait une annonce pour la vente du club

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques semaines, le RC Lens annonçait l'ouverture de son capital à d'autres investisseurs. Une situation qui a relancé les débats sur une éventuelle vente du club et un désengagement de Joseph Oughourlian. Mais le président des Sang-et-Or s'est montré catégorique. Non seulement il ne veut pas partir, mais surtout il espère renforcer encore le club.

Qualifié pour la Ligue des champions, le RC Lens est entré dans une nouvelle dimension. C'est la raison pour laquelle les Sang-et-Or ont annoncé récemment l'arrivée d'un nouvel actionnaire minoritaire à savoir SIDE INVEST, qui entre dans le capital à hauteur de 13%. Une situation qui a fait circulé des rumeurs concernant un possible désengagement de Joseph Oughourlian. Mais ce dernier a mis les choses au clair.

«Je ne pense pas du tout à me désengager de Lens»

« Je ne pense pas du tout à me désengager de Lens, au contraire. J'ai promis qu'il y aurait, à un moment, l'actionnariat populaire. J'espère qu'on fera cela avant quelques années, et j'espère faire rentrer d'autres fonds. Je n'ai pas vocation à passer sous 50%, et à laisser la présidence », confie le président du RC Lens au micro de l' After Foot .

«Il faut que je me trouve des alliés»