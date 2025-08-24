Le Paris FC prépare huit transferts de dernière minute !

Alors que le mercato estival va fermer ses portes le 1er septembre à 20 heures, le Paris FC compterait officialiser huit nouveaux transferts. En effet, le club présidé par Pierre Ferracci souhaiterait boucler trois arrivées (un latéral droit, un milieu de terrain et un buteur) et cinq départs (Mathys Tourraine, Yoan Koré, Tuomas Ollila, Nouha Dicko et Lohann Doucet) d'ici la fin du marché.
Promu en Ligue 1, le Paris FC a manqué ses débuts dans l'élite. En effet, le club emmené par Stéphane Gilli a perdu ses deux premiers matchs en championnat cette saison (1-0 contre Angers et 5-2 face à l'OM).
Le PFC veut recruter un latéral, un milieu et un buteur
Pour se relancer en Ligue 1, le Paris FC aurait prévu de boucler huit transferts au total avant la fin de ce mercato estival, programmée le 1er septembre à 20 heures. D'après Le Parisien, le club présidé par Pierre Ferracci compterait s'offrir trois nouveaux renforts et se séparer de cinq joueurs de son effectif.
Le Paris FC compte boucler cinq départs
Selon Le Parisien, le Paris FC aimerait recruter à la fois un latéral droit, un milieu capable de mettre de l’impact et un buteur d'ici la fin du marché. En parallèle, le PFC aurait prévu de boucler les départs de Mathys Tourraine, Yoan Koré, Tuomas Ollila, voire de Nouha Dicko. De surcroit, la famille Arnault pourrait prêter Lohann Doucet. Affaire à suivre...