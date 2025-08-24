Le Paris FC prépare huit transferts de dernière minute !

Amadou Diawara

Alors que le mercato estival va fermer ses portes le 1er septembre à 20 heures, le Paris FC compterait officialiser huit nouveaux transferts. En effet, le club présidé par Pierre Ferracci souhaiterait boucler trois arrivées (un latéral droit, un milieu de terrain et un buteur) et cinq départs (Mathys Tourraine, Yoan Koré, Tuomas Ollila, Nouha Dicko et Lohann Doucet) d'ici la fin du marché.

Promu en Ligue 1, le Paris FC a manqué ses débuts dans l'élite. En effet, le club emmené par Stéphane Gilli a perdu ses deux premiers matchs en championnat cette saison (1-0 contre Angers et 5-2 face à l'OM).

Le PFC veut recruter un latéral, un milieu et un buteur Pour se relancer en Ligue 1, le Paris FC aurait prévu de boucler huit transferts au total avant la fin de ce mercato estival, programmée le 1er septembre à 20 heures. D'après Le Parisien, le club présidé par Pierre Ferracci compterait s'offrir trois nouveaux renforts et se séparer de cinq joueurs de son effectif.